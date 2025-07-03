شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حلم المصريين بتملك سكن مناسب بات حقيقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حلم المصريين بتملك سكن مناسب أصبح حقيقي، واحتياج المواطن للسكن هو احتياج رئيسي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "مشكلة الزيادة السكانية دائما هي العقبة التي تواجهنا بشكل دائم، وتجعلنا نفكر طوال الوقت في التوسع بمجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب هذه الزيادة".

وتابع: "معدل الزيادة السكانية لدينا من مليون إلى مليون ونصف نسمة سنويا، وتلك الزيادة السكانية إذا لم يتم استيعابها تخطيطيا سيكون لدينا مشاكل وتراكمات ظهرت على مدار سنوات عديدة".

وقال: "منذ الثمانينات ونحن لدينا مشكلة كبيرة وهي الزحف على الأراضي الزراعية بشكل عشوائي، ولو رصدنا حركة التغيرات والتوسع العمراني بالقرى والتوابع، سنجد أننا خسرنا عدد كبير من الأراضي الزراعية وهو ما يؤثر سلبيا على الناتج المحلي".

وأضاف: "في حال عدم وجود حل حقيقي لاستيعاب الزيادة السكانية، تظهر التجمعات غير الآمنة والعشوائية، وكان لدينا منها مناطق عديدة، وتمكنت الدولة من اقتحام المشكلة والتعامل معها".

واستكمل وزير الإسكان حديثه: "الرئيس وجه بوضع وتنفيذ مخطط متكامل للتنمية العمرانية كأحد محاوره الرئيسية للقضاء على العشوائيات، والأمر لم يقتصر على توفير سكان آمن، بل أنه تم العمل على إرساء مبدأ جودة الحياة".