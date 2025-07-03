شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يشهد فعاليات منتدى شباب الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم فعاليات منتدى شباب الإسكندرية المقام بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة بالإسكندرية.

حيث تفقد أقسام المنتدى المختلفة والتي تضمنت لوحات فنية من إنتاج مركز السفينة للإبداع بالكنيسة ذاتها عن تراث وتاريخ الإسكندرية وأشهر مناطقها وقديسيها ومشاهيرها.

‏وشهد أيضا الأعمال الفنية والثقافية المختلفة التي شارك فيها 9 من اجتماعيات شباب كنائس الإسكندرية والمراكز التعليمية المختلفة واستمع قداسة البابا لشرح وفصل من كل مجموعة. ‏وشاهد عرض مسرحي لفريق "أبطال الإيمان" الذي يحكي تاريخ رسائل ما قبل مجمع نيقية بمناسبة الاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

ورافق قداسته، صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والاباء كهنة الكنيسة وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.









