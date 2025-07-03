شكرا لقرائتكم خبر عن 109 لجان طبية و29 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبى للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

72 ساعة تفصلنا عن موعد بدء تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي سيبدأ يوم السبت المقبل الموافق 5 يوليو الجارى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجان طبية و29 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس الشيوخ.

وحددت الهيئة آلية توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى صدرت فى قرارها رقم 8 لسنة 2025، والذى تضمن 6 مواد بدأت بإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة للمرشحين ابتداءً من تاريخ دعوة الناخبين التى صدرت أمس 1 يوليو الجاري.

وجاءت المادة الثانية فى القرار أنه على المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ توقيع الكشوف والإجراءات الطبية والتحاليل اللازمة، وفقًا لضوابط إجراء توقيع الكشف الطبى، لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والعصبية بالوضع الكافى لممارسة دوره وواجباته كعضو فى المجلس، وكذلك بيان عدم تعاطيه أى نوع من المخدرات أو المسكرات، وذلك بالمستشفيات والمعامل التى حددتها وزارة الصحة.

ووضحت المادة الثالثة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى للمرشح، مع أخذ بصمة إبهاء يده اليمنى مع صورة شخصية حديثة له، وتحرر النتيجة فى التقارير الطبية وتسلم لطالب الترشح وتسلم شخصيًا له مع توقيعه بالاستلام على صورة للتقرير، تحتفظ بها المستشفيات والمعامل، مع دفع التكلفة التى تحددها وزارة الصحة.

وسردت المادة الرابعة، تلقى لجنة سير العملية الانتخابية وتلقى الطلبات، المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية، من طالبى الترشح تقارير الفحوصات رفق أوراق الترشح، وتحيلها إلى لجنة فحص الطلبات لاتخاذ شئونها، وأجازت المادة الخامسة قبول المستند الدال على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لطالب الترشح، على أن يستكمل طالب الترشح التقارير المطلوبة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح، وأكدت المادة السادسة على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.