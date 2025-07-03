شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا يشاركون فى القائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ”الخليج 365” على الترتيبات النهائية لتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها الشهر القادم، حيث من المقرر أن تشارك فى القائمة مجموعة من الأحزاب تعبر عن مختلف الطيف السياسى الوطنى ومختلف الاتجاهات.

وكشفت مصادر مطلعة أن القائمة سيشارك فيها نحو 13 حزبا وتجمع سياسى وهم:

مُستقبل وطن

حُماة الوطن

الجبهة الوطنية

الشعب الجمهورى

المصرى الديمقراطى الاجتماعى

الإصلاح والتنمية

العدل

الوفد

التجمع

المُؤتمر

الحُرية المصرى

إرادة جيل

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين