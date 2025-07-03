شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر يوليو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تهتم حاليا بتنظيم السوق العقاري المصري، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، تم إنشاء منصة مصر العقارية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "منصة مصر العقارية ستنظم العمل في القطاع العقاري بشكل كامل من خلال تخليق أرقام عقارية موحدة لكل عقارب، والتأكد من سلامة العقارات التي يتم تداولها وبيعها بالسوق، وعمل مظلة لكل المسوقين العقاريين سواء بشكل فردي أن من خلال شركات، ليكن لهم رخصة ويتم تجديدها".

وتابع: "أنشأنا وحدة لتطوير السوق العقاري، ووحدة لتصدير العقار، وهو أحد أهم الملفات التي نعمل عليها لإتاحة التسجيل، ليتمكن العميل الأجنبي من خلال المنصة الحصول على كل الموافقات وخدمات أخرى، ستنطلق بداية من العام المقبل".

وقال: "لم يكن لدينا منتج مكتمل النضج من الوحدات السكنية للترويج لها خارجيا، أما الآن تغير الأمر كثيرا مع إنشاء مدن الجيل الرابع، حيث نتيج الفرصة للجميع الأجنبي أو المصريين بالخارج أو المواطنين بالداخل طرح أنماط سكنية مختلفة".

وأضاف: "توجيهات فخامة الرئيس الفترة الأخيرة بطرح مجمع بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية أتيحت لكل المصريين سواء محدودي أو متوسطي الدخل، و15 ألف تم طرحهم في شهر مايو، و100 ألف وحدة في شهر يوليو الجاري لمحدودي الدخل".