شكرا لقرائتكم خبر عن دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل مصر فترة من الحراك السياسى الفترة القادمة حيث تستعد على تنفيذ الاستحقاق الثالث لمجلسى النواب والشيوخ، والذى من المؤكد إجرائه فى النصف الأخير من 2025.

وقد اهتم الدستور والقانون واللجنة العليا للانتخابات بإيضاح الأماكن التى ستجرى فيها العملية الانتخابية، وكيفية تنفيذ العملية نفسها فى قانون ممارسة الحياة السياسية على النحو التالى:

مكان الانتخاب:

يكون فى أحد الأماكن التى تحددها اللجنة العليا غالبًا إحدى المدارس العامة والقريبة من محال إقامة الناخب وفى داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.

المستندات التى يجب أن يحملها الناخب:

المستند الوحيد الذى يجب على الناخب أن يصطحبه معه يوم الانتخاب هو بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر المميكن والذى يحتوى على الرقم القومى للناخب.

كيفية الانتخاب:

1. يتعرف الناخب على مكان اللجنة الفرعية المقيد بها بالوسائل المختلفة التى تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات.

2. يتوجه يوم الانتخابات خلال المواعيد التى تقررها اللجنة إلى مقر اللجنة الفرعية.

3. يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن للتحقق من شخصيته.

4. يتسلم من رئيس اللجنة بطاقتى انتخاب أحدهما للنظام الفردى والأخرى لنظام القوائم.

5. يتوجه بهما خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام العدد المحدد من المرشحين للدائرة داخل بطاقة النظام الفردى، ويؤشر أمام قائمة واحدة بالبطاقة الخاصة بنظام القوائم.

6. يقوم بطى كل ورقة على حدة، ويعود لرئيس اللجنة لوضع كل ورقة فى الصندوق المخصص لها.

7. يقوم بغمس إصبع الإبهام باليد اليسرى فى زجاجة الحبر الفسفورى.