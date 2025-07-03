شكرا لقرائتكم خبر عن تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الطريق الدائرى بمنطقة المعادي حادثًا مروعًا، أسفر عن تحطم عدد من السيارات الملاكي، بعد أن اصطدمت سيارة نقل ثقيل (تريلا) بـ7 سيارات دفعة واحدة ما أثار الذعر بين السائقين.

وبحسب شهود عيان، فقد كانت السيارة التريلا تسير بسرعة زائدة على الطريق، ما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدامها بعدة سيارات، مما أسفر عن تهشم كامل لعدد من السيارات الملاكي، ولم تتضح بعد أعداد الإصابات التى وقعت جراء الحادث.

وشهدت المنطقة شللًا مروريًا مؤقتًا، قبل أن تتدخل قوات المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وسط حالة من القلق بين قائدى السيارات.



آثار التصادم (1)



آثار التصادم (2)



آثار التصادم (3)



آثار التصادم (4)



آثار التصادم (5)