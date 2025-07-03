شكرا لقرائتكم خبر عن ‎3 وزراء يناقشون تطوير زراعة محصولى قصب وبنجر السكر و زيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

عُقد اجتماع رفيع المستوى بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية، جمع كلًا من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارات المعنية.



جانب من الاجتماع

‎مناقشة التحديات ووضع الحلول

‎الاجتماع ناقش سبل تطوير زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر، بهدف رئيسي هو زيادة إنتاج مصر من السكر. تم استعراض التحديات الراهنة التي تواجه زراعة قصب السكر، والتي تتطلب حلولًا مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الحيوي. كما جرى بحث تطوير السياسات الزراعية للدولة لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه، وهو ما يصب في صالح تحقيق الأمن الغذائي. وشملت المناقشات أيضًا خطط التوسع في زراعة بنجر السكر باستخدام أساليب الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة.

‎رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

‎اتفقت الأطراف المجتمعة على عدد من النقاط المحورية لزيادة الإنتاجية المحصولية لقصب السكر وبنجر السكر، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية. سيتم الأخذ في الاعتبار البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولي على مستوى الجمهورية، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه والحفاظ على جودتها. هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية المستدامة.

‎ممارسات زراعية حديثة وتحفيز للمزارعين

‎وشملت الاتفاقات أيضًا تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، مثل التسوية بالليزر، وتقديم سياسات تحفيزية للمزارعين. ومن المتوقع استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلًا، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان. هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل للأرض والمياه، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول.

