شكرا لقرائتكم خبر عن سامى عبدالصادق يتفقد مواقع التجديد بمستشفى الفرنساوى ويطمئن على سير أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، وذلك لمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجاري تنفيذها للوقوف على ما تم انجازه وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن يصبح مستشفى الفرنساوي مواكبًا لاشتراطات المعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات.

ورافق رئيس جامعة القاهرة خلال جولته التفقدية، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور ايهاب الشيحي مدير مستشفى قصر العيني التعليمي (الفرنساوي)، والدكتور ديفيد ظريف والدكتور وليد البوشي نائبا مدير مستشفى الفرنساوي، والدكتور أحمد السيد مساعد مدير مستشفى الفرنساوي، والدكتور محمد السيد أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي ونائب رئيس وحدة المناظير، والدكتورة أماني عبد المقصود رئيس أقسام الباطنة، والدكتورة إيمان عبد الهادي المدير الطبي للمستشفى.



خلال تفقد رئيس جامعة القاهرة مواقع التجديد بمستشفى الفرنساوي

وتفقد رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، غرف العمليات والرعاية المركزة والإفاقة والإقامة واستراحة الجراحين بالدور الأول، وجناح رقم 28 بالدور الثامن، وأعمال التطوير الجارية بالدور السابع، ووحدة المناظير وغرف الإقامة بالدور السادس، والاستراحة الجديدة الخاصة بموافقات ومتابعة شكاوى "مصر للتأمين" بالدور الثالث.

واستمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال جولته، إلي شرح مفصل من الدكتور إيهاب الشيحي حول عمليات التجديد الجارية بالمستشفى، والتي تضمنت رفع كفاءة جناح الإفاقة بقوة 8 أسرة، والأرضيات والجدران الخاصة باستراحة الجراحين وأعضاء هيئة التدريس، والتجديد الكامل لجناح الإفاقة VIP بالدور الثامن والذي يضم 15 غرفة وتزويده بفرش طبي جديد، وتجديد الرعاية المركزة الخاصة بأمراض الكبد بالدور السادس بقوة 18 سرير وتجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة ورعاية متوسطة بقوة 6 أسرة، إلى جانب تجديد وحدة مناظير الجهاز الهضمي والتي تقوم بإجراء مناظير للحالات الطارئة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أن إدارة الجامعة لن تدخر جهدًا في توفير الامكانيات اللازمة لمستشفى الفرنساوي حتى يستعيد مكانته المتميزة كصرح طبي وتعليمي رائد، مشيدًا بالكفاءات الطبية بقصر العيني وحرصهم على الاضطلاع بدورهم المسئول في سبيل تطوير المستشفى، وموجهًا الشكر للدكتور حسام صلاح والدكتور إيهاب الشيحي وباقي قيادات المستشفى والعاملين بها على الجهد المبذول، متطلعًا إلى دورهم في السير بخطوات سريعة في التحديث والتطوير لعودة المستشفى إلى مكانته المتميزة.



خلال الجولة

ومن جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالجامعة، إن إدارة المستشفى تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأقسام الطبية والخدمية بالمستشفى، بما يشمل البنية التحتية والتجهيزات والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية، ونسعى إلى توفير بيئة علاجية متكاملة تحقق أفضل رعاية ممكنة للمرضى، وتدريب عالي الكفاءة لطلاب الطب، معربًا عن خالص تقديره للدعم الذى تقدمه الجامعة برئاسة د.محمد سامى عبد الصادق لقطاع المستشفيات ولمنظومة التعليم الطبي بالجامعة، وتوفير أحدث معطيات العصر على مختلف المستويات، بما يمكنها من ممارسة دورها أكاديميًا ومهنيًا، محليًا ودوليًا.

ومن جهته أشار الدكتور إيهاب الشيحي مدير مستشفى الفرنساوي، إلى إنشاء قسم خاص بموافقات الجهات الخارجية ومصر للتأمين للعاملين بالجامعة وتزويده بالأجهزة اللازمة لإنجاز مهامه بأعلى مستوي من الكفاءة، مؤكدًا حرص إدارة المستشفى لإنجاز كافة أعمال التجديد حيث من المتوقع أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل افتتاح وحدة إقامة ورعاية الامراض الصدرية، ووحدة إقامه ورعاية الامراض العصبية، وجناح اقامه درجه أولى مميزه لافتتاح تخصص طب ورعاية المسنين لأول مرة داخل مستشفيات قصر العيني، معربًا عن شكره العميق وفريق العمل لرئيس الجامعة وإدارتها، لدعمهم عمليات التطوير بالمستشفى ومتابعته الدقيقة لكافة خطوات التطوير والتحديث لتصل المنظومة الطبية والصحية بالمستشفى إلى المستوى اللائق بمكانة جامعة القاهرة ومستشفياتها.

وعقب الجولة التفقدية، قام رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بتكريم كل من: الدكتورة إيمان عبد الهادي المدير الطبي للمستشفى، والمهندس عزمي وليم مدير الإدارة الهندسية، و محمود شحاته مدير إدارة الفندقة.