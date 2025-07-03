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وزارة الصحة: الإجهاد الحرارى هو السبب الرئيسى لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس

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  • وزارة الصحة: الإجهاد الحرارى هو السبب الرئيسى لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس 1/2
  • وزارة الصحة: الإجهاد الحرارى هو السبب الرئيسى لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 03 يوليو 2025 11:32 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإجهاد الحراري هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك

-  السكر

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- الاضطراب النفسي

- الربو

يرفع من خطر الإصابة بالأمراض المعدية

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحفاظ على الجسم باردًا ورطبًا للحفاظ على صحتك خلال الصيف وتجنب الاجهاد الحراري.

 


انفوجراف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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