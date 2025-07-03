شكرا لقرائتكم خبر عن العد التنازلى بدأ.. 8 أوراق لا غنى عنها لدخول انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قبل ساعات من بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح رسميًا بعد 44 ساعة فقط، في أول خطوة عملية بعد تصديق رئيس الجمهورية على قوانين الانتخابات النيابية، وإعلان الجدول الزمني الكامل لإجراءات العملية الانتخابية.

ويبدأ التقديم للترشح يوم السبت، ويستمر حتى 10 يوليو الجاري، في حين تُجهز الأحزاب والقوى السياسية قوائم مرشحيها، إلى جانب استعداد المستقلين لخوض السباق.

ويشترط لقبول طلب الترشح استيفاء حزمة من المستندات الأساسية التي حددتها الهيئة الوطنية، وتشمل ما يلي:

1. طلب الترشح الرسمي لمجلس الشيوخ.

2. بيان السيرة الذاتية يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية.

3. صحيفة الحالة الجنائية حديثة للمترشح.

4. بيان الانتماء السياسي، يوضح إذا كان المرشح حزبيًا أو مستقلًا.

5. إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصر.

6. شهادة المؤهل الجامعي على الأقل.

7. ما يُثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8. إيصال إيداع مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

9. الكشف الطبي المعتمد من مستشفيات وزارة الصحة.

10. فتح حساب بنكي شخصي داخل أحد البنوك المصرية.

وتشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة اكتمال كافة الأوراق قبل التقديم، حيث لا يُنظر في الطلبات غير المستوفاة، كما تواصل الهيئة تجهيز مقرات الترشح والتأكد من الجاهزية اللوجستية لتلقي الطلبات في المواعيد المحددة.