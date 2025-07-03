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قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات

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  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 1/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 2/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 3/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 4/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 5/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 6/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 7/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 8/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 9/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 10/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 11/12
  • قطاع المعاهد الأزهرية ينشر جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات 12/12

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القاهرة - سامية سيد - نشر قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الدور الثانى للنقل والشهادات، والتى تنطلق من يوم الأحد 20 يوليو الجارى وتنتهى جميعها يوم الاثنين 11 اغسطس الجارى وذلك على النحو الآتى: 

الصف الثالث الابتدائى
الصف الثالث الابتدائى
الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصف الاول الاعدادى
الصف الاول الاعدادى
الصف الثانى الاعدادى
الصف الثانى الاعدادى
الصف الاول لثانوى علمى
الصف الاول لثانوى علمى
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى ادبى
طلاب البرنامج التأهيلى الملتحقين على الشهادة الاعدادية
طلاب البرنامج التأهيلى الملتحقين على الشهادة الاعدادية
اتمام المرحلة الابتدائية
اتمام المرحلة الابتدائية
الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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