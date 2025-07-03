شكرا لقرائتكم خبر عن خروج طلاب الثانوية العامة من امتحانى الكيمياء والجغرافيا بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

خرج طلاب الثانوية العامة منذ قليل من لجان امتحاناتهم في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، بعد أداء امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وسط أجواء امتزج فيها التوتر مع الارتياح.

فور انتهاء الوقت المخصص للامتحان في الثانية عشرة ظهرًا، بدأت بوابات اللجان تفتح، وارتسمت ملامح الطمأنينة على وجوه الطلاب، في مشهد طال انتظاره من قبل الأمهات والآباء الذين افترشوا الأرصفة تحت شمس يوليو، يتابعون الوجوه الخارجة بشغف وخوف ودعاء.

وفي سياق متصل، بعد تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة على صفحات الغش وتحقيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما تم تداوله، اتخذت الوزارة أيضا الإجراءات القانونية اللازمة ضد الغشاشين والمتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.

هذا، ومن المقرر أن يستأنف طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم الأحد المقبل 6 يوليو 2025، حيث يؤدون امتحان الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة.



