شكرا لقرائتكم خبر عن مالك عقار بعد إقرار قانون الإيجار القديم: اللى ساكن فى بيت الحاج أحمد ميخافش والان مع تفاصيل الخبر

في ظل حالة الجدل التي أثيرت بعد إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجارات القديمة، برزت رسالة إنسانية نشرها أحد ملاك العقارات القديمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، طمأن خلالها المستأجرين بعدم الخوف من قرارات الإخلاء أو الطرد، مؤكدًا أن “الأرض أرض الله وما مكّن الله فيه خير لكم”.

وجاء في نص الرسالة التي حازت تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين:

“الناس اللي ساكنة إيجار قديم في بيوت الحاج أحمد العطار اللّٰه يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه، مش عايز حد منكوا يخاف.. الأرض أرض اللّٰه وما مكّنا اللّٰه فيه خير لكم.. التجارة مع اللّٰه ربحانة… فانية فكن إنسان.. وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر.. وأما بنعمة ربك فحدّث.”

وتداول مستخدمون الرسالة على نطاق واسع، مشيدين بموقف المالك الذي اختار الرحمة والتراحم بدلًا من التهديد أو استغلال القانون، مؤكدين أن "الإنسانية لا تُقنن".



