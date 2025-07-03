شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "الثانوية" بين ابتسامة الأدبي وقلق العلمي: الجغرافيا سهلة والكيمياء صعبة والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح العام بين طلاب الشعبة الأدبية عقب انتهاء امتحان الجغرافيا صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025، بينما اتسمت ردود فعل طلاب الشعبة العلمية بالهدوء والتحفظ بعد أداء امتحان الكيمياء الذي وصفوه بـ"المتوسط ويحتاج إلى تركيز"، بينما الأخر أكد أنه صعب وغير مباشر.

وعقب انتهاء الامتحان وخروج الطلاب من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، بدأت تتباين الآراء، إذ قالت إحدى الطالبات، من طلاب الأدبي: "امتحان الجغرافيا كان في مستوى الطالب المتوسط، الأسئلة مباشرة والخرائط سهلة، الحمدلله تعبنا مضعش".

في المقابل، عبّر بعض طلاب الشعبة العلمية عن ارتياح جزئي تجاه امتحان الكيمياء، واصفينه بأنه "جيد لكن ليس سهلاً"، ويحتاج لمذاكرة قوية وفهم عميق. بينما عبر البعض الأخر عن مدى صعوبة الامتحان: "الامتحان صعب وغير مباشر".

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مسبقًا أن امتحان الكيمياء والجغرافيا يتضمن كل منهما 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد و2 مقالي)، بدرجات نهائية تبلغ 60 درجة، مع تخصيص نسبة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة.

يُذكر أن طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحانهم المقبل يوم الأحد 6 يوليو 2025 في مادة الرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضة، على أن تستكمل الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.