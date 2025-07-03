شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة فى الجيزة يشكون صعوبة امتحان الكيمياء والان مع تفاصيل الخبر

خرج طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات.

وعن مستوى امتحان الكيمياء، شكا طلاب الشعبة العلمية من صعوبة الامتحان، موضحين أن الامتحان تضمن عدد من الأسئلة الصعبة، خاصة جزء الاختيار من متعدد المخصص له درجتان.

وعبر طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم لسهولة امتحان الجغرافيا، موضحين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مختلفة في المستوى سواءً في الجزء الاختياري أو المقالي.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان يوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.