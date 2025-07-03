شكرا لقرائتكم خبر عن دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

في تطور مفاجئ، توصلت أسرة السيدة المتهمة بدهس 4 أسر داخل حديقة بحي النرجس بالتجمع الخامس إلى تصالح رسمي مع أسر الضحايا، هذا التصالح جاء بعد أيام من حادث مأساوي شهد وفاة سيدة وإصابة آخرين من بين نساء وأطفال، بعضهم لا يزال يعاني من كسور خطيرة.

كانت السيدة المتهمة تقود سيارتها بسرعة تتجاوز الحد القانوني، وعند مفاجأتها بمنحنى حاد على الطريق، فقدت السيطرة على عجلة القيادة، فانحرفت السيارة بشكل جنوني إلى داخل حديقة عامة، حيث كانت الأسر الأربع مجتمعة مع أطفالها، ما أسفر عن مصرع سيدة ومصابين في مشهد مروع.

—اعترافات وتفاصيل الحادث

خلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها لم تكن ترى المنحنى جيدًا، وفور انحراف السيارة حاولت التوقف لكن دون جدوى، وأكدت أنها بادرت بطلب الإسعاف وسلّمت نفسها للشرطة فور وقوع الحادث.

حبس المتهمة بتهمة القتل الخطأ

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس السيدة المتهمة على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بقواعد المرور. كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يومًا، مع استمرار التحقيقات في الحادث.

-ضحايا وإصابات

أظهر التقرير الطبي أن الحادث أسفر عن وفاة سيدة في الحال، فيما نُقل المصابون الآخرون إلى المستشفى، وقد خرج أغلبهم بعد تلقي الرعاية، باستثناء سيدة لا تزال تتلقى العلاج بسبب كسور معقدة وتحتاج لجراحة.

-مشهد الاصطدام الصادم

التحقيقات كشفت أن مجموعة من السيدات العاملات كنّ يجلسن في حديقة قريبة من مكان عملهن بصحبة أطفالهن، عندما فوجئن بسيارة تقتحم المكان فجأة، لتدهس الجميع دون تمييز، وسط صرخات وارتباك شديد، قبل أن تتوقف السيارة بعد الاصطدام.

-تصالح قانوني قد يُغيّر مجرى القضية

رغم فداحة الحادث، إلا أن أسرة المتهمة نجحت في الوصول إلى تصالح مع أسر الضحايا، ومن المتوقع أن يكون لهذا التصالح تأثير مباشر على مجريات القضية،