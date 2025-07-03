شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: حرصنا على اتخاذ كافة التدابير لضمان تشغيل فعّال ومستدام بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030، وخطتها الطموحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو مد مظلة التأمين الصحي الشامل في مختلف أنحاء الجمهورية، وصولًا إلى تغطية صحية متكاملة لكل مواطن مصري.

وفي هذا السياق، انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا بـ محافظة أسوان، كمحطة جديدة في مسيرة التوسع التدريجي المدروس لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2025، لتكون المحافظة السادسة التي تُطبق بها المنظومة، بعد نجاح التطبيق الرسمي للمنظومة في محافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس. وأصبح بإمكان المواطنين بمحافظة أسوان الاستفادة الكاملة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وصرّح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن نجاح التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان جاء نتاجًا لجهود مكثفة وتنسيق مستمر بين مختلف الهيئات المختصة بتطبيق المنظومة، إلى جانب الدعم الكامل من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالمحافظة تعمل وفق خطة تشغيل مدروسة تضمن تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية دون أي معوقات.

وأضاف أبو عيش: "تم تفعيل 84 منفذًا للهيئة داخل منشآت مقدمي الخدمة التابعين للمنظومة في مختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان؛ لتقديم خدمات التسجيل، إصدار بطاقات التأمين الصحي الشامل، تحديث البيانات، وسداد الاشتراكات، منها 47 منفذًا تعمل بنظام الفترتين (صباحي ومسائي) لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى 15 منفذًا تعمل خلال الإجازات الرسمية والعطلات من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، وذلك في ظل الإقبال المتزايد خلال الأيام الأولى للتشغيل الرسمي، وذلك إلى جانب منافذ الهيئة داخل المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع أنحاء محافظة أسوان، ومركز "خدمات مصر" الكائن في طريق السادات – حي العقاد – خلف هيئة الصوت والضوء – بجوار المدرسة اليابانية، والذي يُعد بوابة موحدة للحصول على الخدمات بشكل ميسر وسريع."

ومن جانبها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تتابع سير العمل لحظة بلحظة في كافة أماكن تقديم الخدمة الصحية بمحافظة أسوان، من خلال موظفي مكاتب شئون المستفيدين بالمنافذ، مؤكدةً أن جميع العاملين بفرع الهيئة على تواصل مباشر مع المواطنين لتيسير الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، والاستجابة السريعة لكافة الشكاوى والملاحظات، لضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة.

وأضافت: "صحة المواطن المصري على رأس أولوياتنا، ونعمل بكامل طاقتنا على تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمصريين"

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة أسوان تتم من 97 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، تشمل 8 مستشفيات هي: مستشفى أسوان التخصصي، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى المسلة التخصصي، مستشفى أبو سمبل الدولي، مركز أورام أسوان، مستشفى كوم أمبو المركزي، مستشفى دراو المركزي، ومستشفى النيل التخصصي، إلى جانب 89 مركزًا ووحدة لطب الأسرة.

وأضافت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حرصت على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاعين الخاص والجامعي، حيث تم التعاقد مع 4 مستشفيات، و5 معامل تحاليل طبية، ومركزين للبصريات، إلى جانب عيادتين تخصصيتين لطب الأسنان، بما يعكس التزام الهيئة بتوفير منظومة صحية متكاملة تُلبي مختلف احتياجات المواطنين، وتضمن حصولهم على خدمات صحية عالية الجودة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان يُجسّد التزام الهيئة الراسخ بضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة وعادلة، تلبي احتياجاته على نحو يليق بتطلعاته.

وأوضح أن الهيئة حرصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التشغيل الفعّال والمستدام للمنظومة داخل المحافظة، بما يكفل تقديم خدمة طبية متميزة تقوم على أسس المساواة والجودة، وتواكب أعلى المعايير، انطلاقًا من رؤية واضحة تستهدف الارتقاء بصحة المواطن.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن انضمام محافظة أسوان إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يُعد خطوة استراتيجية جديدة نحو مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة دون أعباء مالية.

وتجدد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التزامها الكامل بمواصلة التوسع الجغرافي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لبناء مجتمع صحي وآمن، يتمتع فيه كل مواطن بحقه الكامل في التغطية الصحية الشاملة دون تمييز.

ولتقديم الاستفسارات وتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم، تدعو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أهالي محافظة أسوان إلى التواصل معها عبر الخط الساخن 15344، كما يمكن الاطلاع على عناوين ومواعيد عمل المنافذ من خلال متابعة الصفحة الرسمية لفرع الهيئة بمحافظة أسوان على موقع فيسبوك.