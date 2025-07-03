- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن أماكن الكشف الطبى للمتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 03 يوليو 2025 03:00 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عناوين الأماكن الخاصة بالكشف الطبي على المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ.
قالت وزارة الصحة والسكان أن أماكن الفحص الطبى للمتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ تعمل على مدار أيام الأسبوع من 8 صباحا وحتى 8 مساء.
وقد قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات تقديم الكشف الطبى إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم السيد حراز رئيس المحكمة الابتدائية، بمقرها بمجمع محاكم المنصورة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز