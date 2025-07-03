شكرا لقرائتكم خبر عن 118 شهيدا فى غزة خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز 57 ألفا منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 118 شهيدًا و581 مصابًا، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على مختلف مناطق القطاع.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57.130 شهيدًا و135.173 مصابًا، وسط أوضاع إنسانية وطبية كارثية في ظل الحصار ونقص الإمكانيات.