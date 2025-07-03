شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة تشير النماذج العددية إلى وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا وتوافر نسب الرطوبة فى طبقات 700 ملى بار و850 ملى بار مع ارتفاع فى درجة الحرارة السطحية وطبقا لهذه العوامل:-

من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع تقدم ساعات النهار على مناطق متفرقة من شرق البلاد قد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم الخميس 3 يوليو 2025، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

ومتوقع اليوم شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على بعض شواطىء السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية ، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (3:2 ) متر

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.