شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام روسية: بوتين سيجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان الرئيسان قد أجريا في الرابع من يونيو مكالمتهما الهاتفية الرابعة منذ تولي ترامب منصبه، حيث ناقشا تطورات الأزمة الأوكرانية، وقدّم بوتين خلالها عرضاً لنتائج محادثات إسطنبول مع الجانب الأوكراني، كما علّق على ما وصفه بهجمات "إرهابية" شنتها كييف.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات لاحقة، إن المكالمة تطرقت أيضاً إلى عدد من القضايا الأخرى.

واستغرقت المحادثة الأخيرة بين بوتين وترامب ساعة وعشر دقائق، وناقش الطرفان خلالها العلاقات الثنائية وسبل تسوية النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك فكرة توقيع مذكرات تفاهم بين موسكو وكييف لتوضيح مواقف الطرفين بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة.

وكانت المكالمتان السابقتان قد جرتا في 12 فبراير و18 مارس، وتناولت جهود تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وجوانب مختلفة من مسار الأزمة الأوكرانية.