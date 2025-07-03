شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تلاشى فرص السحب الممطرة بشمال البلاد والقاهرة الكبرى واستقرار الطقس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الساعة 6 مساءً، وفي ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، ومن خلال آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية من المتوقع الأتي:

تلاشى فرص تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس ليسود طقس مائل للحرارة رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.



ويشهد اليوم الخميس 3 يوليو 2025، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على بعض شواطىء السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية ، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (3:2 ) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.