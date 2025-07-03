شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية يتفقدون المدينة التراثية بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في جولة تفقدية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الجولة استمع الوزراء لشرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن معالم المدينة التراثية، حيث تضم منطقة البلازا الرئيسية التى يتوسطها ميدان به مسلة فرعونية وعلى الجانبين محال تجارية، بجانب المسجد التراثي والكنيسة، ومجمع السينمات، والمسرح الروماني، والأوبرا، وغير ذلك من المعالم التراثية، كما تم تقديم شرح واف عن أهم ما تتميز به تلك المشروعات، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ الباقي.

وأشاد الوزراء بما شهدوه من إنجاز بالمدينة التراثية، وحجم الجهد المبذول في مدينة العلمين الجديدة بالكامل، كإحدى مدن الجيل الرابع التي تقوم وزارة الاسكان بالعمل على تنفيذها، وفقا لرؤية الدولة المصرية في التوسع في المجتمعات العمرانية وبناء مدن حديثة ومتطورة.