في زيارة مفاجئة.. رئيس المصرية للمطارات يوجه بتعزيز جاهزية مطار العلمين

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قام الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، بزيارة مفاجئة اليوم إلى مطار العلمين الدولى، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المطار فى ظل تنامى حركة التشغيل خلال الموسم السياحى الصيفي.

وخلال جولته التفقدية، أصدر النشار توجيهات عاجلة شملت زيادة شدة الإضاءة على المهبط بما يدعم أعلى معايير السلامة الجوية، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات وصيانة للترمك لإبراز المظهر الحضارى للمطار، فضلا عن التوسع فى المساحات الخضراء المحيطة بالمطار بما يعزز المشهد الجمالى ويدعم المنظومة البيئية.

جاءت هذه الزيارة فى إطار المتابعة المستمرة من الشركة المصرية للمطارات لتنفيذ توجيهات الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، وحرصا على مواكبة الزيادة المستمرة فى حركة التشغيل، خاصة مع استقبال مطار العلمين الدولى المزيد من الرحلات الدولية القادمة من المقاصد الخليجية والأوروبية، بما يدعم حركة السياحة الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لدعم جهود تطوير المطارات، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، ويواكب متطلبات التوسع والتشغيل مع الحفاظ على معايير الأمن والسلامة.

ويُعد مطار العلمين الدولى من المطارات الحديثة ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يربط الساحل الشمالى بالمقاصد السياحية العالمية، ويدعم خطط الدولة لتعزيز التنمية السياحية والاستثمارية بالمنطقة.

رئيس المصرية للمطارات يوجه بتعزيز جاهزية مطار العلمين

رئيس المصرية للمطارات يوجه بتعزيز جاهزية مطار العلمين

رئيس المصرية للمطارات يوجه بتعزيز جاهزية مطار العلمين