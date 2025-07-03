شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء صافية الآن على أغلب الأنحاء يصاحبها طقس شديد الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لصور الأقمار الصناعية الوضع الجوى الأن أجواء صافية على أغلب الأنحاء يصاحبها طقس شديد الحرارة.

ولفتت هيئة الأرصاد : ودرجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس 3 يوليو 2025، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ،

أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على بعض شواطىء السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية ، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (3:2 ) متر

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.