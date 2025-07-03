شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "عين شمس" يناقش أحدث ما توصل إليه الطب فى العناية المركزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات المؤتمر العاشر لقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس نقلة نوعية في محاور البحث والممارسة الطبية، بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين والدوليين، واهتمام خاص برفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

جلسة رعاية مركزة متخصصة: القيادة، الوقاية، والقرارات الديناميكية

في جلسة متميزة ضمن المؤتمر، ناقش عدد من محاور رائدة في مجال الرعاية المركزة، حيث قدمت دكتور سلوى خطاب مبادرة غير مسبوقة تركز على صقل المهارات الإدارية لمقدمي الرعاية الحرجة، من مهارات تواصل وحل مشكلات، وإدارة موارد بشرية ومادية، بهدف رفع كفاءة وحدات الرعاية المركزة إكلينيكيًا وإداريًا.

وتحدث دكتور أشرف العجمي عن أهمية إجراءات السلامة عند تركيب قسطرة الوريد المركزي، لما لهذا الإجراء من تأثير مباشر على معدلات الأمان في وحدات العناية.

وشهدت الجلسة مناظرة علمية بين دكتور هناء الجندي ودكتور نهلة طعيمة حول الاعتلال الكلوي الناتج عن الصبغات، استعرضتا خلالها طرق الوقاية وخيارات العلاج، في ظل تزايد استخدام الصبغات في الفحوص التشخيصية.

كما ناقش كل من دكتور ياسر عبد الرحمن، ودكتور وليد عبد الله، ودكتور محمد الجندي ديناميكية السوائل الوريدية في حالات الصدمة الإنتانية، مقدمين تجربة سريرية مباشرة وأحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة دوليًا.

وقد أدار المحاور كل من: د. محمد الفقي (جامعة الأزهر)، ود. عمرو السعيد، ود. محمد صدقي، ود. سامح سالم (جامعة عين شمس).

علاج الألم: تقنيات حديثة وورش تطبيقية في التشخيص والحقن

شهد اليوم الأول من المؤتمر محاضرات علمية حول أسباب الألم المزمن في العمود الفقري والمفصل الحرقفي العجزي (SIJ)، وأحدث وسائل التشخيص والعلاج المتاحة دوليًا.

وفي اليوم الثاني، انعقدت ورشة عمل باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية (Ultrasound)، لتقييم مفاصل الركبة والكتف وحقن المواد الجيلاتينية والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، كأحد أبرز الأساليب الحديثة لعلاج الألم المزمن.

كما عقدت ورشة متخصصة في التخدير الموضعي حول الأعصاب الطرفية، بهدف تقليل الاعتماد على التخدير الكلي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تخفيف طويل المدى للألم بعد الجراحة.

جلسة البحث العلمي: خارطة طريق للابتكار الطبي

وفي جلسة مخصصة للبحث العلمي، ناقش المشاركون عدة محاور، بدأت بمقدمة حول البحث الطبي، وأنواعه، وخطواته، وآليات الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، مع التركيز على أهمية النزاهة العلمية.

كما استعرضت محاضرات أخرى أخلاقيات البحث، وحقوق المرضى، والأخطاء الشائعة في الكتابة العلمية، وأزمة تكرار الأبحاث، وأخيرًا، أهمية اختيار الأساليب الإحصائية الصحيحة بحسب نوع البيانات للوصول إلى نتائج دقيقة.



الدكتور أحمد إبراهيم خلال جلسة البحث العلمي



الدكتور رأفت عبد العظيم أثناء جلسة البحث العلمي



جانب من فعاليات جلسة الرعاية المركزة



فعاليات المؤتمر العاشر لقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس



