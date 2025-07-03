شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحقق وزارة الداخلية الليبية في ملابسات تداول مقطع فيديو من مزرعة أحد المواطنين في العاصمة طرابلس والذى روع عمال في مزرعته بإطلاق أسد عليهم بهدف السخرية منهم، بحسب ما أكده مصدر أمنى ليبى لليوم السابع.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد والمتابعة في وزارة الداخلية الليبية تعمل على تحديد تاريخ ومكان الواقعة التى أثارت فزع العمال، مشيرا إلى وجود حالة من الاستياء لدى الشارع الليبي بسبب سلوك صاحب المزرعة.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماع فيديو فى العاصمة الليبية طرابلس لصاحب مزرعة يطلق أسدًا على بعض العمال بدافع السخرية واللهو.

وأظهر مقطع الفيديو فزعا وخوفاً على وجوه العمال الأجانب وسط ضحك هيستيري من صاحب المزرعة، حيث طالبوه بإبعاد الأسد عنهم، وسط محاولتهم للهروب من الحيوان المفترس.

وأثار المقطع غضبا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذا السلوك غير أخلاقي ولا يحترم حقوق العمال، مطالبين بتوقيع أشد العقوبات جراء إطلاقه الأسد على العمال.