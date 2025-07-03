شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التحية لمجلس النواب على إقراره قانون الإيجار القديم بشكل نهائى، قائلا: "البرلمان شجاع وتصدى لملف شائك على مدار سنين عديدة كان فى نوع من التهرب عن إيجاد حل نهائى للمشكلة".

وأكد وزير الإسكان، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، عدم طرد أى مواطن بعد إقرار قانون الإيجار القديم، معلقا: "مفيش طرد لأى مواطن مصرى من اللى بيقطنوا فى وحدات الإيجار القديم والدولة المصرية اللى قامت بتنفيذ مشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة وفرت بديل كريم لائق لأهلنا فى المناطق العشوائية عمرها ما تطرد حد أبدا".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية التى نفذت مشروع سكن لكل المصريين وقدرت تقتحم الريف المصرى بمشروع حياة كريمة لا يمكن أن تطرد أحد مواطنيها من مسكنه.