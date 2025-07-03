شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الدولة على مسافة واحدة من الجميع خلال تطبيقها قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة الإيجار القديم مدتها أكثر من 40 سنة، موضحا أن هذا القانون سبب صدوره في وقتها أزمة في السكن، لكن حاليا يوجد وحدات سكنية متوفرة من الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار وزير الإسكان، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، إلى أن لدينا 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014 حتى الآن وحققت هذه الوحدات انفراجة بشكل كبير، متابعا: "كان لازم يكون في حل حقيقي لقانون الإيجار القديم بما يضمن الحقوق الاجتماعية".

وأضاف وزير الإسكان، أن هناك حل حقيقي لكل قاطني الوحدات الاجتماعية والدولة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، والبعد الاجتماعي الأصل في تطبيق القانون، لافتا إلى أن لديهم أكثر من 238 ألف وحدة سكنية الآن تم رصدها كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين ولديهم آلية لاستيعاب كل الحالات وتوفير السكن البديل لوحدات الإيجار القديم.