شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين أكد لترامب ضرورة حل نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد لترامب على ضرورة حل نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسيا، موضحا أن بوتين أبلغ ترامب أيضا أن روسيا لن تتخلى عن أهدافها فى أوكرانيا.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين أبلغ ترامب بأن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات بشأن أوكرانيا.

وأبلغ بوتين ترامب بأن روسيا لن تتراجع عن أهدافها فى القضاء على الأسباب الجذرية للصراع فى أوكرانيا.

وأكد مساعد الرئيس الروسى أن اتصال بوتين وترامب استمر نحو ساعة.