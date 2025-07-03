شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها فى أوكرانيا وسنقضى على أسباب الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، أن روسيا لن تتخلى عن السعى للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التى اندلعت فى أوكرانيا.



صرح بذلك يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم/الخميس/، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية- قائلا: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".



وأضاف أوشاكوف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".



وتابع: "قال رئيسنا أيضا إن روسيا ستحقق أهدافها، أى القضاء على جميع الأسباب الجذرية التى أدت إلى الوضع الراهن، وإلى المواجهة الحالية. ولن تتراجع روسيا عن هذه الأهداف".



وقال أوشاكوف- ردا على سؤال عما إذا كان ترامب أبلغ بوتين بقرار الولايات المتحدة تعليق توريد بعض الأسلحة إلى أوكرانيا- "تم مناقشة هذا الموضوع على نطاق واسع فى وسائل الإعلام فى الأيام والساعات الأخيرة، ولكن خلال المحادثة التى جرت لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع".



وأضاف: "بشكل عام، أود الإشارة إلى أن الحوار بين الرئيسين (روسيا والولايات المتحدة)، كما هو الحال دائما بين هذين الرئيسين، كان على نفس المستوى، صريحا وعمليا وواقعيا. ومن الطبيعى أن يواصل الرئيسان اتصالاتهما فى المستقبل القريب".



وتابع: "أطلع (بوتين) على التقدم المحرز فى تنفيذ اتفاقيات إسطنبول ذات الطابع الإنساني، والتى تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية من الاتصالات الروسية الأوكرانية المباشرة فى إسطنبول".



وأجاب أوشاكوف- ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين وترامب قد ناقشا جولة ثالثة من المحادثات بين وفدى روسيا الاتحادية وأوكرانيا- قائلا: "كما أشرت سابقا، قال رئيسنا (بوتين) إننا مستعدون لمواصلة عملية التفاوض، أى أننا مستعدون لعقد الجولة الثالثة التالية".



وحول الشرق الأوسط.. قال مساعد الرئيس الروسي: "نوقش الوضع بشأن إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير. أكد الجانب الروسى على أهمية حل جميع القضايا والخلافات والصراعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن من خلال وزارتى الخارجية والدفاع، وبين مساعدى الرئيسين".



وأكد أوشكاوف، أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال الهاتفى إلى التطورات فى سوريا، وقال: "سيواصل الجانبان الروسى والأمريكى الحوار حول التطورات فى سوريا".



وأضاف أن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس بوتين بنجاح إقرار مشروع قانون إصلاح الضرائب والهجرة فى مجلس الشيوخ.



وقال: "بدأ دونالد ترامب حديثه بالنجاح فى إقرار مشروع القانون الرئيسى للإدارة الأمريكية بشأن إصلاح الضرائب والهجرة والطاقة فى الكونجرس الأمريكي".

وتابع: "تمت الإشارة من جانبنا (من الرئيس بوتين) إلى أن روسيا لعبت دورا مهما فى تشكيل الدولة الأمريكية، بما فى ذلك خلال حرب الاستقلال، قبل 250 عاما، ثم خلال سنوات الحرب الأهلية، التى انتهت قبل 160 عاما".



وأوضح أوشاكوف، أن الرئيسين ناقشا عددا من المشاريع الاقتصادية المشتركة ذات الطابع الاستراتيجي، فى مجالى الطاقة واستكشاف الفضاء، دون التطرق إلى عقد لقاء شخصي.



وقال: "كجزء من تبادل وجهات النظر حول الشؤون الثنائية، تم تأكيد الاهتمام المشترك فى تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية الواعدة، لا سيما فى مجالى الطاقة واستكشاف الفضاء".