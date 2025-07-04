شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل محافظة القاهرة، التحويلات المدرسية إلكترونياً، ويستمر ذلك حتى الجمعة الموافق 15 أغسطس 2202، للعام الدراسي 2025 -2026، ويمكن التقدم على اللينك التالي: اضغط هنا

وفي السياق اعتمد، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك .

كما اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى 2025 / 2026.