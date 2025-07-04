شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا.. نموذج أسئلة اختيار من متعدد فى علم النفس لطلاب النظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية للنظام القديم، امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025، وذلك ضمن أيام امتحانات العام الدراسي 2024 – 2025، والتي بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة علم النفس والاجتماع، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة بنظام الاختيار من متعدد، والتي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

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