شكرا لقرائتكم خبر عن حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي حركة المساعدين ومديرى الإدارات الجدد، حيث تم تعيين السفير نزيه النجارى، مساعدا لوزير الخارجية للتخطيط السياسى، تكليف السفير أسامة شلتوت، مساعدا لوزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسى.

قرر وزير الخارجية تكليف عمرو الحمامى، سفير مصر السابق فى تركيا مساعدا لوزير الخارجية لشئون الإرهاب، وتولى عمرو الشربينى سفير مصر السابق فى قطر منصب مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وكلف وزير الخارجية تعيين باسل صلاح ، سفير مصر السابق فى صربيا مديرا لإدارة ليبيا، تعيين كريم شريف سفير مصر السابق فى الدنمارك مساعدا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير خالد عزمى، مساعدا لوزير الخارجية للشئون الأمريكية، تعيين السفير عمرو حمزة مساعدا لوزير الخارجية للشئون الآسيوية.

قرر وزير الخارجية تعيين السفير حداد الجوهرى، سفير مصر السابق فى غينيا الاستوائية مساعدا لوزير الخارجية للشئون القنصلية، تعيين السفير محمد سمير مدير إدارة الجامعة العربية، والسفير أشرف الديب مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمى، والسفير معتز أنور مديرا لإدارة الأمن، تعيين السفير وائل النجار للشئون الثقافية، تكليف السفير محمد جاد مساعدا لوزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

وقرر وزير الخارجية تعيين شريف كامل مساعدا لوزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية، والسفيرة نرمين الظواهرى أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تعيين السفير أيمن الدسوقى مساعدا لوزير الخارجية لإدارة للمراسم.