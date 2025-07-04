شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف اليوم للقاهرة وشمال سيناء والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو2025 م، الموافق 9 من محرم 1447 هـ، ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف إلى محافظات (القاهرة، شمال سيناء، الشرقية)، ضمن جهود المؤسستين في نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ قيم السماحة والتعايش في المجتمع المصري.

تأتي هذه القوافل برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وتضم كل قافلة خمسة علماء من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المؤسستين الدعويتين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تمثل امتدادًا لخطة الدولة في نشر الخطاب الديني الرشيد، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الأخلاق والقيم الدينية والوطنية، خاصة في المناطق التي تتطلب مزيدًا من التوعية الدينية والاجتماعية، وتفعيلًا لمحاور الخطة الدعوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها باستمرار.



