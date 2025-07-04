شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها وزارة العمل، أوضحت الوزارة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، عن توافر فرص عمل في إحدى سلاسل الصيدليات بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه.

وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة، هي:

1- 30 صيدليا (ب.صيدلة)، حديث التخرج، الراتب يبدأ من 9400 جنيه.

2- 50 مندوب توصيل، الراتب من 8500 إلى 9000 جنيه، مع خبرة سنة.

3- 10 معاون خدمات، خبرة 6 أشهر.

4- 30 مساعد صيدلى، الراتب 6000 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة، من الجنسين.

5- 10 كول سنتر، الراتب 6500 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة.

6- 5 خدمة عملاء، الراتب 6500 إلى 7000 جنيه، وخبرة 6 أشهر.

وأشارت إلى أن شروط التقديم على تلك الوظائف، هي:

- الحصول على مؤهل عالى، متوسط.

- سن المتقدمين يتراوح من 22 إلى 45 عاما.

وأشارت إلى أن المدير المسئول : أ. مريم محروس، رقم تليفون: 01286549495-01066642681

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يوليو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.