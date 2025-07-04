شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك محافظة بنى سويف 9 مدارس تمريض حكومية تقبل الحاصلين على الشهادة الاعدادية من أبناء محافظة بنى سويف ، بينهم 7 مدارس تتبع مديرية الصحة وهى مدارس تمريض بنى سويف وناصر والواسطى واهناسيا وببا والفشن وسمسطا، ومدرسة تمريض للبنين بقرية باروط بالإضافة إلى مدرسة تمريض مستشفى التأمين الصحي ببنى سويف.

وينتظر أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية اعلان الحد الأدنى للقبول بتلك المدارس خلال الساعات القادمة حيث، تقبل تلك المدارس الحاصلين على الشهادة الاعدادية من أبناء المحافظة ، حيث يتم سحب ملف التقدم من المدارس، ويقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق، وتقبل طبقا للمجموع الأعلى في الشهادة الإعدادية، على أن ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد على 18سنة في 1 أكتوبر 2023.

كما تشترط المدارس تناسق الطول والوزن، وألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة، و أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بني سويف التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.



