شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 215 ألف مشروع بتمويل 33 مليار جنيه من خلال برنامج "مشروعك" والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعة والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر مايو 2025، فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بمختلف أنواعها وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة والحد من البطالة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن "مشروعك" أصبح أحد أهم أدوات الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتمكين الشباب والمرأة من تحسين أوضاعهم المعيشية ، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب ودعم جهود الدولة في مواجهة البطالة واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن "مشروعك" يواصل تحقيق نتائج متميزة في دعم وتمكين الشباب في مختلف المحافظات، حيث إلى نجح " مشروعك" خلال شهر مايو 2025 في تنفيذ 1206 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي قروض بلغت حوالى 374 مليون جنيه، ساهمت في توفير 6077 فرصة عمل مباشرة ، مشيرة إلى أن إجمالى حجم القروض الممنوحة منذ انطلاقه وحتى مايو الماضي تجاوزت 33 مليار جنيه لتمويل أكثر من 215 ألف مشروع متنوع ، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 1,437,624 مليون فرصة عمل.

وكشف التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية عن إنجازات "مشروعك" خلال مايو الماضي إلي زيادة قيمة الإقراض خلال شهر مايو 2025 عن شهر أبريل الماضي بزيادة بلغت 148 مليون جنيه ، نفذت خلالها مشروعات بزيادة 952 مشروعاً وبلغت عدد فرص العمل التي تم توفيرها في مجال المشروعات المتناهية الصغر خلال نفس الفترة زيادة حوالي 2421 فرصة عمل.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام ودعم كبير في " مشروعك " حيث جاءت في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد المشروعات المنفذة خلال شهر مايو الماضي ، فاحتلت محافظة سوهاج المركز الأول بـ121 مشروعًا بتمويل بلغ 55 مليون جنيه، تلتها محافظة أسيوط بـ118 مشروعًا بإجمالى قروض 54,6 مليون جنيه، ثم بنى سويف بـ74 مشروع بقروض 14,3 مليون جنيه ، ثم أسوان بـ72 مشروع بقروض 52 مليون جنيه ، كما حققت محافظة الدقهلية معدلات تنفيذ مرتفعة حيث نفذت 118 مشروعاً بقروض تجاوزت 18 مليون جنيه، والشرقية 92 مشروعاً بقروض 17,5 مليون جنيه، والبحيرة 91 مشروع بقروض 10,6 ملايين جنيه .