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الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الجمعة، 04 يوليو 2025 02:50 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 5 يوليو 2025، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

كما يشهد غدا شبورة مائية من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرىقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالى:

الطقس فى القاهرة
 

العظمى 36 درجة.
الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية
 

العظمى 30 درجة.
الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح
 

العظمى 31 درجة.
الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج
 

العظمى 40 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا
 

العظمى 41 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان
 

العظمى 42 درجة.
الصغرى 28 درجة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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