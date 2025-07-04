شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بالقرب من قصر الشعب فى العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

اندلع حريق ضخم بالقرب من قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، وفق فيديوهات نشرتها وسائل إعلام سورية.

وفي الشهر الماضي، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بغارة جوية استهدفت موقعاً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

ومن حين إلى أخر، ترسل إسرائيل تحذيرات لحكومة دمشق بشأن التصعيد ضد السويداء وجرمانا وصحنايا، المناطق التي تسكنها غالبية درزية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية بيان عن بنيامين نتنياهو ويسراييل كاتس حين وقع القصف: "هاجمنا هدفاً قرب القصر الرئاسي بدمشق ولن نسمح بأي تهديد للدروز"، وأضافوا: "لن نسمح بانتشار قوات جنوب دمشق، أو بأي تهديد للطائفة الدرزية".