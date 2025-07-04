شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو فى جلسته العامة مساء امس مصر بالإجماع رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة 4 سنوات قادمة، حيث تقدمت السفارة المصرية بروما بترشيح مستشارها مينا رزق نائب المندوب الدائم لمصر فى الفاو لخوض انتخابات رئيس مجلس المنظمة، كأول مصري يشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لمدة 80 عاماً منذ عام 1945، وذلك بعد منافسة انتخابية شرسة ضمت 5 مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية بالمنظمة، من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وامريكا الشمالية وأوروبا منهم وزراء ومسؤولين كبار لتلك الدول.

يعد مرشح مصر الفائز أصغر من يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة (38 سنة) وقد قدرت السفارة بروما الدفع به وترشيحه تمشياً مع رؤية الرئيس السيسي فى اعداد وتمكين الشباب فى كافة المجالات خاصة في المحافل الدولية ذات الأهمية الإستراتيجية لمصر ومحل اختصاص وزارة الخارجية المصرية، بهدف تأهيل وصقل الكوادر من شباب الدبلوماسيين فنياً وحرفياً على اعلى مستوى من خلال تجارب واقعية، ليصبحوا ذخيرة الوزارة وقاطرتها المستقبلية.

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن نجاح الترشيح المصري في الفاو جاء أيضاً في ضوء الجهود التي تقوم بها السفارة في روما خلال الفترة الماضية لترسيخ كفاءة الترشيح المصري على المستوى الدولى وأحقية مصر بقيادة مجلس المنظمة في هذه التوقيت الهام والظروف الدولية الذي تتزايد فيه أهمية قضايا الأمن الغذائي، والمياه، والزراعة، والرى على أجندة القضايا الدولية، وهى قطاعات ذات اهمية وأولية لمصر، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس السيسي من مشروعات تنموية كبرى في مجال الامن الغذائى والزراعة.

وأوضح بسام راضي، ان المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو يعتبر الهيئة الحاكمة الأساسية للمنظمة والمختصة برسم سياساتها وتوجهاتها فى كافة مجالات عملها، حيث يضم حوالى ربع الدول الأعضاء فقط يتم انتخابهم لمدة 3 سنوات، وتتمتع مصر بعضويته بجانب فوزها برئاسته أمس، وكذلك رئاسة اللجنة المالية للمنظمة، فضلاً عن فوز الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى بالمراجعة القانونية والمالية للمنظمة، وفوز بنك الطعام المصرى بجائزة المنظمة التقديرية لهذا العام، واعتزام المنظمة عقد مؤتمرها الدولى السنوى لمكاتبها الخارجية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى، وغيرها من الإنجازات المصرية التى تحققت خلال العاميين الماضيين فقط داخل تلك المنظمة العالمية بما يليق بمكانة مصر الدولية.