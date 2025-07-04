شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائى فى التشيك والمترو يتوقف بالعاصمة براغ والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام تشيكية، إن حركة المترو توقفت عن العمل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي في العاصمة براغ، كما توقفت معظم خطوط الترام والترولي باص، وعلق مئات الأشخاص في المصاعد، وتوقفت أجهزة الصراف الآلي عن العمل، إلا أن مطار العاصمة لم يتأثر.

كما أثر انقطاع التيار الكهربائي على مدن أخرى في البلاد، بما في ذلك ملادا بوليسلاف، وأوستي ناد لابيم، وهراديك كرالوف، ولا يزال سبب الانقطاع مجهولاً.