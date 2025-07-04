شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى إن اليوم هو "يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى قطاع غزة"، مؤكدا : يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو المقاتل في سلاح الهندسة القتالية بالفرقة الشمالية".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل جندى وإصابة 4 آخرين 2 منهم إصابتهما خطيرة فى عملية خان يونس جنوبى قطاع غزة.
وأضافت هيئة البث أن "مسلحا فلسطينيا استهدف دبابة فى خان يونس ثم استهدف قوة الإنقاذ العسكرى خلال عملية الإنقاذ".
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