شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 80 فرصة عمل للمعلمين فى مدرسة لغات بالمنوفية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، عن توافر فرص عمل فى أحد المدارس الخاصة للغات بمحافظة المنوفية.

وأوضحت أن الـ وظائف المتاحة، هي:

- عدد 4 مدير مدرسة.

- 4 وكيل تعليمي.

- 4 وكيل إدراري.

- 4 وكيل أنشطة.

- 2 مدير شئون مقر.

- 10 مدرس لغه عربية.

- 10 مدرس لغة إنجليزية.

- 10 مدرس لغة فرنسية.

- 10 مدرس رياضيات.

- 10 مدرس عوم متكاملة.

- 10 مدرس دراسات.

- 10 مدرس تربية رياضية.

- 5 مدرس تربية فنية.

- 5 مرس تربية موسيقية.

- 5 أخصائى صحافة.

- 5 مدرس حاسب آلى.

- 20 مدرس رياض أطفال.

- 5 علاقات عامة.

- 5 شئون طلاب.

- 10 مدير أدوار.

- 10 عمال – سائقين.

- 5 مدرس علم نفس وفلسفة.

- 10 أخصائى نفسي

وأشارت إلى أن شروط التقديم، هى:

- مؤهل عالى - متوسط - من الجنسين.

- السن لا يقل عن 25 سنة.

- يراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

وأوضحت أن المدير المسئول: أ. عادل يوسف، رقم تليفون: 01067876030



ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يوليو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.