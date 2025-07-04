شكرا لقرائتكم خبر عن وسط جدل الإيجار القديم.. وريث عقار قديم يُطمئن السكان: أنتم فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية نادرة، أعلن عمرو جادالله، أحد ورثة الحاج محمد جادالله والحاجة الفت عبد الحليم حسب منشور نشره، عن مبادرة شخصية لدعم مستأجري الإيجار القديم في العقارات المملوكة لأسرتهم، مؤكدًا التزامه بعدم التسبب في أي ضرر أو ضيق للمستأجرين المتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة، خاصة من لا يملكون مسكنًا بديلاً.وقال جاد الله في منشور رسمي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي:

“أنتم معنا آمنين، ولن نتسبب في أي كرب لكم ما استطعنا، ابتغاء مرضاة الله”، مضيفًا:

“رحم الله أبي وأمي، وأسكنهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب”.

وأكد أن موقفه هذا يأتي انطلاقًا من القيم الدينية والإنسانية، ووفاءً لذكرى والديه، مشيرًا إلى أن الحياة فانية، وأنه لا يسعى وراء مكاسب مادية على حساب استقرار الأسر البسيطة.

وتأتي هذه المبادرة في توقيت حرج، تزامنًا مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي أدى إلى مخاوف واسعة بين المستأجرين من محدودي الدخل، بعد رفع القيم الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لطبيعة المنطقة، وسط مطالبات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند التنفيذ، وقد لاقت المبادرة إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.