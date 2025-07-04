شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ .. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. ندوة ”الخليج 365” ترصد استعدادات القوى السياسية للانتخابات.. المشاركون: سنكون أمام أكبر تحالف انتخابى.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا فى "القائمة الوطنية من أجل مصر".. والاستحقاق النيابى القادم نقلة تاريخية لكل الأحزاب.. وكل القوى السياسية الفاعلة مشاركة فى القائمة

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