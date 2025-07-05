شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح معلومات مهمة عن مبادرة اضطراب طيف التوحد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد تهدف إلى زيادة الوعي والفهم حول اضطراب طيف التوحد.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم والخدمات اللازمة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم مع تعزيز التفاعل والاندماج الاجتماعي للأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد

وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالمبادرة تتمثل في الأطفال من 18 شهرًا حتى 24 شهرًا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن طيف التوحد هو اضطراب نمائى يظهر فى السنوات الأولى من العمر وينتج عنه مشاكل فى مهارات التواصل اللفظى وغير اللفظى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن طفل التوحد يتأخر فى اللغة ويواجة مشاكل فى التواصل اللفظى ولا يستطيع التعبير بالإشارات ويقوم بتكرار الحركات بشكل مستمر وينزعج من بعض الأصوات والإضاءات العادية ولا يستطيع التعايش معها.

