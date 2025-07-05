شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التحويلات المدرسية بمحافظة القاهرة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التحويلات المدرسية لمحافظة القاهرة، وتستمر حتى الجمعة الموافق 15 اغسطس 2202، للعام الدراسي 2025 -2026، على اللينك التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers.



وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اعتمد، تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

كما اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.