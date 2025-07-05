شكرا لقرائتكم خبر عن تلال القمامة تحاصر مقابر مدينة الحوامدية.. والأهالى يناشدون المسؤولين بالتدخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شكا أهالي الحوامدية بـ محافظة الجيزة من تراكم القمامة بمدخل المقابر الخاصة بالمدينة، الأمر الذي تسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الذباب والحشرات والقاذورات وإعاقة حركة المارة.

وأعرب الأهالي عن استيائهم الشديد من تراكم القمامة عند مدخل المقابر في مشهد لا يليق بحرمة الموتى، موضحين خلال حديثهم لـ"الخليج 365" أن التراكم الكثيف للقمامة حوّل المنطقة إلى مأوى للحشرات والقوارض والحيوانات وتسبب في إعاقة حركتهم أثناء دخولهم وخروجهم من المقابر.

وأشاروا إلى أنهم كانوا قد طالبوا منذ حوالي شهر برفع تراكمات القمامة بالمنطقة، وبالفعل تم الاستجابة لمطالبهم وتحديد مساحة صغيرة لتجميع القمامة بها، ورغم مرور فترة قصيرة على أعمال التنظيف ورفع المخلفات من أمام مدخل المقابر، عادت تلال القمامة لتحتل المكان من جديد.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل المسؤولين وإزالة المخلفات المتراكمة في محيط المقابر، حفاظًا على حرمة الموتى، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.



القمامة تحاصر مقابر مدينة الحوامدية



تراكم القمامة أمام مقابر الحوامدية



تراكم القمامة



تلال القمامة تحاصر مقابر مدينة الحوامدية



مقابر مدينة الحوامدية



